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Три симоронских ритуала помогут привлечь деньги в семью

  /   Обновлено: 29 августа 2021 23:35
Общество
Три симоронских ритуала помогут привлечь деньги в семью
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 29 августа. Человек может разбогатеть и без изнурительного труда. Для этого необходимо соблюдать ритуалы и верить в их действенность, заявила практикующая симорон россиянка Виолетта Романова.

Первый симоронский ритуал осуществляется при помощи крема облепихи. Для этого подойдет любое средство, которым необходимо намазать руки.

«При этом необходимо несколько раз повторить: "Облепите меня деньги". Вообще облепиха — очень полезная ягода, потому что с ее помощью можно приманивать все что угодно», — уточнила Романова.

Второй ритуал выполняется по понедельникам. Чтобы избавиться от финансовых проблем, нужно взять любую купюру в правую руку и несколько раз почесать ей левую. В этот момент важно проговаривать: «Чешу к деньгам, так тому и быть». Для третьего магического ритуала понадобится животное.

«Возьмите своего любимца за лапку и повторяйте: "Почешу собачке (любому другому животному) лапки, значит завтра будут бабки". Обычно этот ритуал работает моментально, должники возвращают деньги, а иногда финансы и вовсе приходят из ниоткуда», — пояснила Романова.

Астрологи ранее назвали знаки зодиака женщин, которые могут променять любовь на богатство. Самыми алчными являются Скорпионы, за ними следуют Тельцы, Близнецы и Водолеи.

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