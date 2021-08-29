Переговоры Байдена и Зеленского перенесены на 1 сентября

Киев, 29 августа. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая должна была состояться 31 августа, перенесена на день позже, пишут украинские СМИ.

Официальный представитель Белого дома подтвердил эту информацию. Сутки назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предпосылок для переноса встречи нет. По словам украинской стороны, причиной переноса мероприятия является операция США по эвакуации американских граждан.

Одной из тем переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». В преддверии встречи украинские политики написали письмо на имя Байдена с просьбой остановить строительство проекта.