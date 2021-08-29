Японец поразился красоте и уровню развития Владивостока

Токио, 29 августа. Журналист и писатель из Японии Масато Накамура поразился красоте Владивостока и признался, что влюбился в этот город. Свое мнение он оформил в статье издания Forbes Japan.

Тревел-блогер считает, что в инфраструктуре Российской Федерации наступили значительные изменения в лучшую сторону после того, как Советский Союз распался. В частности японский журналист выразил восхищение развитостью Владивостока, его красотой и преображением. По его словам, многие жители страны Восходящего солнца живут устаревшими стереотипами о России.

«Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией», — отмечает журналист.

Владивосток — это жемчужина Дальнего Востока Российской Федерации. Автор статьи уверен, что в преобразованиях города немалая заслуга молодежи.

Недавно красота полуострова Крым поразила блогера и журналиста из Украины Павла Куракина. Украинец снял видео, в котором он добирался до курорта по Крымскому мосту.