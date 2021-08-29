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Шоу-бизнес
Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
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Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 29 августа. Певица МакSим и актриса Анастасия Заворотнюк действительно борются с тяжелыми болезнями. Об этом заявил экстрасенс и телеведущий Влад Кадони в своих соцсетях.

Он ответил на заявления общественности, которая обвиняет звезд в попытках заработать и словить хайп на историях своих болезней. Некоторые люди осуждают МакSим и Заворотнюк из-за того, что артистки скрывают подробности своего состояния.

«Я знаю, что МакSим прошла ад. Я знаю, что с Заворотнюк — это все реальность. А вот кто пытается на этом имя сделать — как раз и есть хайпожор», — защитил представительниц шоу-бизнеса Влад Кадони.

Певица Марина Абросимова, широко известная как МакSим, два месяца провела в больнице в тяжелом состоянии. Врачи погрузили исполнительницу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У 38-летней звезды отказало одно легкое и начались проблемы с сердцем, но медикам удалось спасти артистку. Представители МакSим регулярно сообщают общественности о состоянии певицы.

Семья 50-летней Анастасии Заворотнюк держит в строгом секрете подробности здоровья актрисы. Публике лишь известно, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком мозга и перенесла несколько операций в России и за рубежом.

Ясновидящий Яромир Белый, предсказавший выздоровление МакSим, ранее объявил, что Заворотнюк сможет победить онкологию. Актриса не сможет вернуться к профессиональной деятельности, но будет жить.

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