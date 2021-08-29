Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал триумфальную победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу, который прошел в Москве.

По словам Пескова, в спорте все однозначно, чем он и прекрасен. Такой комментарий Песков дал журналистам «СЭ».

«Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!», — заявил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее также поздравил российским футболистов с победой на чемпионате мира, который прошел в российской столице. Сборная России по пляжному футболу третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале команда Михаила Лихачева разгромила сборную Японии со счетом 5:2.