Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 23:55
23:55
Общество
Носители четвертой группы крови обладают самым сильным иммунитетом
23:50
Спорт
Первый матч «ПСЖ» с участием Месси закончился победой парижан
23:41
Происшествия
Американка отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму
23:35
Общество
Три симоронских ритуала помогут привлечь деньги в семью
23:30
Спорт
Месси впервые вышел на поле в футболке «ПСЖ»
23:21
Политика
Переговоры Байдена и Зеленского перенесены на 1 сентября
22:58
Политика
Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне
22:57
Общество
Японец поразился красоте и уровню развития Владивостока
22:56
Спорт
Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
22:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс Влад Кадони поставил в один ряд болезни МакSим и Заворотнюк
Все новости

Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
Спорт
Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал триумфальную победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу, который прошел в Москве.

По словам Пескова, в спорте все однозначно, чем он и прекрасен. Такой комментарий Песков дал журналистам «СЭ».

«Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!», — заявил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее также поздравил российским футболистов с победой на чемпионате мира, который прошел в российской столице. Сборная России по пляжному футболу третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале команда Михаила Лихачева разгромила сборную Японии со счетом 5:2.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Песков восхитился победой сборной России по пляжному футболу на ЧМ
песков чм пляжный футбол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru