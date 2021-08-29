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Денис Глушаков пригласил сборную России по пляжному футболу в гости

  /   Обновлено: 29 августа 2021 22:50
Спорт
Денис Глушаков пригласил сборную России по пляжному футболу в гости
Global Look Press  /  Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Москва, 29 августа. Хавбек «Химок» Денис Глушаков поздравил российских спортсменов и тренерский штаб с победой на ЧМ по пляжному футболу и пригласил их к себе в гости в Миллерово.

Подопечные Михаила Лихачева завоевали золото чемпионата мира по пляжному футболу 29 августа. В финале российские футболисты переиграли японцев со счетом 5:2. Забитыми мячами отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и дважды Юрий Крашенинников. Для сборной России этот титул стал третьим в истории.

«Лихачев лучший! Поздравляю с чемпионством, очередным! Очень рад за пацанов и искренность вашей команды, и знаю, как вы готовитесь и сплачиваете коллектив. Только так рождаются большие победы. Миллерово вас ждет всегда, — написал футболист в своих соцсетях.

Сам Глушаков не теряет надежд сыграть за сборную России по футболу. Недавно он разговаривал с главным тренером команды Валерием Карпиным и заявил ему о своих амбициях.

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