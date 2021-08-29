Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне

Париж, 29 августа. Трагические события в Афганистане показали всему миру, что демократию нельзя навязать со стороны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также привел в пример истории Ирака и Ливии. Глава государства в интервью телеканалу TF1 оценил недавний захват Афганистана радикалами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) после вывода американских войск и серию терактов в Кабуле.

«Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане. [...] Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет», — заявил Макрон.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее объявил, что США угрожает повторение терактов 11 сентября 2001 года. Именно американское командование создало эти опасные условия, приняв решение вывести войска из Афганистана и бросить своих союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.