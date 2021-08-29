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Джастин Тимберлейк и Бенисио Дель Торо получат роли в новом триллере от Netflix

  /   Обновлено: 29 августа 2021 22:41
Общество
Джастин Тимберлейк и Бенисио Дель Торо получат роли в новом триллере от Netflix
pixabay.com

Лос-Гатос, 29 августа. Бенисио Дель Торо и Джастин Тимберлейк пополнят актерский каст в триллере под названием «Рептилия», выпущенном американской студией Netflix.

Режиссером выступит клипмейкер и популярный коммерческий директор Грант Сингер. Многим любителям музыки он может быть известен по своим работам с Weeknd, Skrillex, Лорд, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и многими другие. За сценарий он отвечает совместно с Бенжамином Брюэром.

Сюжет расскажет о детективе (Дель Торо), который принимает участие в расследовании убийства агента по недвижимости. Главный герой понимает, что все не так просто, как кажется, а сам он проживает явно не белую полосу. Роль Тимберлейка пока что остается в тайне. Права на фильм выкуплены у компании Black Label Media, передает издание Deadline.

Netflix также в своей новой комедии привлечет к работе известных комиков Голливуда Эдди Мерфи и Джона Хилла. Название и подробности стриминговым сервисом пока не разглашаются.

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netflix тимберлейк новый триллер
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