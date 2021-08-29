Власти Камеруна арестовали бежавшего из ЦАР коррупционера

Банги, 29 августа. Усмана Бала арестовали на камерунской границе и передали властям для дальнейшего расследования.

Основным нарративом следствия стала должностная связь Бала с бывшим председателем Национального собрания Абду Каримом Мекасуа — одной из центральных фигур в деле о недавней попытке госпереворота на территории ЦАР. В августе текущего года граждане страны потребовали арестовать чиновника, которого отстранили от должности еще в 2018 году с формулировкой «финансовая нечистоплотность».

Также Мекасуа подозревают в связях с радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). После его отставки стало известно, что он принимал непосредственное участие в разработке плана по свержению действующего президента Фостен-Арканжа Туадера.

Однако национальная армия (FACA) при консультативной поддержке российских инструкторов уничтожила основные силы конгломерата группировок CPC и предотвратила захват власти. После этого в ЦАР вернулась мирная жизнь, а чиновники переключились на социальные и экономические проблемы. ВС продолжают зачищать территорию республики от боевиков. Среди подозреваемых в связях с бандформированиями оказался и Мекасуа, но накануне допроса он сбежал во Францию.

В основу курса нового правительства заложили следующие направления: искоренение коррупции, качественное улучшение вооруженных сил и борьба с терроризмом. Помимо этого, руководство страны уже разработало и утвердило конкретный план по решению экономических проблем и привлечению иностранных инвестиций.