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Экс-футболист сборной России Зуев считает Лихачева лучшим тренером

  /   Обновлено: 29 августа 2021 22:28
Спорт
Экс-футболист сборной России Зуев считает Лихачева лучшим тренером
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Москва, 29 августа. Главный тренер российской сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев заслужил звание лучшего специалиста по итогам выступления его подопечных на мировом первенстве.

Бывший вратарь команды Алексей Зуев выразил мнение, что специалист проделал огромную работу на пути к успеху и сколотил мощный коллектив. По его словам, Лихачев всегда подробно анализирует каждого соперника и дает много подсказок футболистам.

«Это топ-тренер, я даже не знаю, кто мог бы его заменить в сборной. И этим титулом Лихачев доказал, что он тоже является лучшим тренером мира», — отметил Зуев.

Экс-вратарь поблагодарил всех причастных к победе на чемпионате мира. Особенно приятно видеть триумфальное выступление национальной команды на домашнем турнире, подчеркнул Зуев.

Россия в третий раз истории стала чемпионом мира по пляжному футболу. В финальной встрече была обыграна сборная Японии со счетом 5:2.

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пляжный футбол сборная россии чемпионат мира михаил лихачев
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