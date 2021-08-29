Авиаудар США по Кабулу и блокада Панджшера: что произошло в Афганистане 29 августа

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События в Афганистане и вокруг него по-прежнему привлекают внимание всего мира. О том, какие последствия нанес авиаудар США по Кабулу и что за ошибку допустил экс-президент Ашраф Гани — читайте в материале международной редакции ФАН.

Ситуация в Панджшере

По данным India Today, талибы полностью отключили Интернет и мобильную связь в провинции Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления, возглавляемые Ахмадом Масудом-младшим.

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Предположительно, такие меры были приняты для того, чтобы помешать бывшему вице-президенту Амрулле Салеху, провозгласившему себя главой государства, делиться своими сообщениями в Twitter.

Напомним, Панджшер — единственная провинция Афганистана, которая еще не перешла в руки радикального движения. Несколько тысяч ополченцев собрались в неприступной долине для мобилизации сил в борьбе с «Талибаном»1 (запрещен в РФ). В Сеть попало видео, на котором Амрулла Салех вместе со своим сыном перемещаются в гористой местности Панджшера.

Latest video of Acting President of Afghanistan @AmrullahSaleh2 in Panjshir put out by his son Ebad Saleh. Saleh is in Panjshir as his sets out resistance to Taliban. pic.twitter.com/YttqnqfXBu — Sidhant Sibal (@sidhant) August 29, 2021

Несмотря на блокаду, силы Масуда-младшего продолжают сохранять контроль над долиной: талибы пока не пересекали границ провинции Панджшер.

Убийство певца

Телеканал Times Now сообщил, что афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит талибами 28 августа в деревне Кишнабад провинции Баглан. По имеющейся информации, к нему домой ворвались боевики и, выведя певца на улицу, расстреляли его.

Известно, что музыкант в своих композициях поддерживал противников радикального движения.

Local Afghan artist dragged out of home, allegedly shot dead by #Taliban in Andarab.https://t.co/OFjircfmUV — TIMES NOW (@TimesNow) August 29, 2021

Убийство произошло спустя несколько дней после того, как новые власти решили запретить афганцам слушать музыку. Как пояснил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, новые правила не будут вводиться насильно, во всяком случае, поначалу.

Возвращение спортивных мероприятий

Представители радикального движения также заявили, что в стране будут возобновлены спортивные мероприятия. О том, когда именно данное решение вступит в силу, не уточняется.

Taliban announce resumption of sports activities in Afghanistan. pic.twitter.com/Fwj4yxWLgO — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 29, 2021

Накануне стало известно, что два спортсмена из Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх — 2020. Закию Худадади и Хосейна Расули эвакуировали из Кабульского аэропорта, после этого они провели неделю в Париже. Оттуда атлетов доставили в японскую столицу.

Инициатива Центробанка

Портал Khaama Press сообщил, что Центральный банк Афганистана в официальной директиве предписал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств с личных счетов своим клиентам до 200 долларов США.

Решение связано с финансовыми трудностями в Исламской Республике и будет временным, говорится в постановлении.

Инициатива была обнародована после того, как 28 августа сотни людей вышли на улицы Кабула и протестовали против закрытия банков.

The closure of the banks has caused financial problems for the people #kabul #Dafghanistan_Bank #Taliban pic.twitter.com/wcRo1XHzHj — Matiullah Salehi (@Matiullahsalehi) August 28, 2021

Удар США

Военнослужащие США нанесли ракетный удар по автомобилю в Кабуле. По последним данным, в результате погибли семь человек, включая четырех детей. Еще как минимум четыре человека получили ранения. Отмечается, что были уничтожены два транспортных средства и частично разрушены несколько жилых домов.

Атаку осуществил беспилотник. По словам представителя Пентагона, авиаудар имел оборонительный характер и был нацелен на ликвидацию смертника группировки «Вилаят Хорасан» (ответвление запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, ИГ1).

Updated Info - It was a rocket attack on a residential house in the area of ​Kkhwaja Bughra at 15 districts . Total 6 people were killed, including four children and 4 injured, 2 cars damaged . 3 houses there also got damaged in attack . #Afghanishtan #Kabul #KabulAttack pic.twitter.com/7IHmKdiZvg — Viral Stringer (@StringerViral) August 29, 2021

Согласно заявлению представителей движения «Талибан», они были в курсе атаки американцев. Однако, как уверяют новые власти страны, США ставили своей целью ликвидацию террориста-смертника, планировавшего нападение на аэропорт. Правда, никаких доказательств в поддержку этой версии не приводится. Однако совершенно точно известно, что погибли мирные жители и дети.

Член политбюро движения «Талибан» Абдулхак Васик считает, что Вашингтон преувеличивает присутствие ИГ в стране. По его словам, США не имеют права совершать атаки на территории Афганистана.

«Мы подписали соглашение с американцами в Дохе по этому поводу, и этот удар противоречит соглашению. На основании соглашения им не разрешается вмешиваться в дела Афганистана после их вывода», — сказал он.

Ошибка Гани

Представитель «Талибана» Сухайль Шахин заявил, что экс-президент страны Ашраф Гани «совершил ошибку, внезапно покинув правительство», поскольку радикальные исламисты ждали мирной передачи власти.

В интервью Doha News он отметил, что Гани должен вернуть деньги, которые он забрал с собой во время бегства. Речь идет о 169 миллионах долларов.

Taliban spokesman Suhail Shaheen says Ashraf Ghani "made a mistake by abandoning the government all of a sudden" while they were waiting for peaceful transfer of power.



In an interview with Doha News, Shaheen says Ghani should return the money he took with himself while fleeing pic.twitter.com/D9d4EiYRwU — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 29, 2021

Беспрепятственная эвакуация

Госдепартамент США опубликовал заявление, согласно которому представители Соединенных Штатов, Евросоюза, НАТО и еще нескольких десятков государств получили от «Талибана» гарантии того, что радикальное движение не станет препятствовать выезду из Афганистана иностранцев и граждан Исламской Республики, получивших специальное разрешение въехать в другие страны.

«Мы продолжим выдавать разрешение на въезд определенным афганцам, и у нас есть четкие ожидания и обязательства со стороны талибов в отношении того, что эти люди смогут попасть в наши страны», — говорится в пресс-релизе ведомства.

#Taliban already hunting people. But govts are “assured” they’ll keep to their word.Don’t know to laugh, shout or cry, but no time for that- must keep trying to help partners. #Afghanistan Evacuation Travel Assurances -United States Department of State https://t.co/qVTIXlrAwR — Sanam Naraghi Anderlini, MBE (@sanambna) August 29, 2021

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам, что сотрудники посольства средиземноморской республики вернулись в здание диппредставительства после эвакуации и двухнедельного пребывания в аэропорту Кабула. По его словам, Анкара сохранит свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Ранее Турция эвакуировала гражданское население и войска из Афганистана, за исключением небольшой технической группы.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.https://t.co/nM73kAv8Ez pic.twitter.com/0UEbUiCLPD — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 29, 2021

Раздельное обучение

Абдул Баки Хаккани, который недавно был назначен исполняющим обязанности министра высшего образования, заявил, что при новом правительстве аудитории для учащихся женского пола будут отделены от классов для мужчин. Он добавил, что для всех студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Хаккани также пообещал, что в ближайшее время университеты вновь откроют, а зарплаты преподавателям и сотрудникам министерства будут выплачены.

Taliban: Male and Female Students to Study in Separate Classroomshttps://t.co/lBeh8DVRC1 pic.twitter.com/uShn6VGqGV — TOLOnews (@TOLOnews) August 29, 2021

Таким образом, «Талибан» продолжает укреплять свои позиции в стране, пока в кабульском аэропорту завершается эвакуация иностранных и афганских граждан. При этом судьба воздушной гавани после вывода контингента стран НАТО решится в ближайшие дни. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Турция и Катар могут взять на себя техническую эксплуатацию аэропорта им. Хамида Карзая.

1 Организация запрещена на территории РФ.