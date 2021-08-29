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Авиаудар США по Кабулу и блокада Панджшера: что произошло в Афганистане 29 августа
Весь мир
Авиаудар США по Кабулу и блокада Панджшера: что произошло в Афганистане 29 августа
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

События в Афганистане и вокруг него по-прежнему привлекают внимание всего мира. О том, какие последствия нанес авиаудар США по Кабулу и что за ошибку допустил экс-президент Ашраф Гани — читайте в материале международной редакции ФАН.

Ситуация в Панджшере

По данным India Today, талибы полностью отключили Интернет и мобильную связь в провинции Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления, возглавляемые Ахмадом Масудом-младшим.

Авиаудар США и блокада Панджшера: что произошло в Афганистане 29 августа
Федеральное агентство новостей  / 

Предположительно, такие меры были приняты для того, чтобы помешать бывшему вице-президенту Амрулле Салеху, провозгласившему себя главой государства, делиться своими сообщениями в Twitter.

Напомним, Панджшер — единственная провинция Афганистана, которая еще не перешла в руки радикального движения. Несколько тысяч ополченцев собрались в неприступной долине для мобилизации сил в борьбе с «Талибаном»1 (запрещен в РФ). В Сеть попало видео, на котором Амрулла Салех вместе со своим сыном перемещаются в гористой местности Панджшера.

Несмотря на блокаду, силы Масуда-младшего продолжают сохранять контроль над долиной: талибы пока не пересекали границ провинции Панджшер.

Убийство певца

Телеканал Times Now сообщил, что афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит талибами 28 августа в деревне Кишнабад провинции Баглан. По имеющейся информации, к нему домой ворвались боевики и, выведя певца на улицу, расстреляли его.

Известно, что музыкант в своих композициях поддерживал противников радикального движения.

Убийство произошло спустя несколько дней после того, как новые власти решили запретить афганцам слушать музыку. Как пояснил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, новые правила не будут вводиться насильно, во всяком случае, поначалу.

Возвращение спортивных мероприятий

Представители радикального движения также заявили, что в стране будут возобновлены спортивные мероприятия. О том, когда именно данное решение вступит в силу, не уточняется.

Накануне стало известно, что два спортсмена из Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх — 2020. Закию Худадади и Хосейна Расули эвакуировали из Кабульского аэропорта, после этого они провели неделю в Париже. Оттуда атлетов доставили в японскую столицу.

Инициатива Центробанка

Портал Khaama Press сообщил, что Центральный банк Афганистана в официальной директиве предписал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств с личных счетов своим клиентам до 200 долларов США.

Решение связано с финансовыми трудностями в Исламской Республике и будет временным, говорится в постановлении.

 

Инициатива была обнародована после того, как 28 августа сотни людей вышли на улицы Кабула и протестовали против закрытия банков.

Удар США

Военнослужащие США нанесли ракетный удар по автомобилю в Кабуле. По последним данным, в результате погибли семь человек, включая четырех детей. Еще как минимум четыре человека получили ранения. Отмечается, что были уничтожены два транспортных средства и частично разрушены несколько жилых домов.

Атаку осуществил беспилотник. По словам представителя Пентагона, авиаудар имел оборонительный характер и был нацелен на ликвидацию смертника группировки «Вилаят Хорасан» (ответвление запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, ИГ1).

Согласно заявлению представителей движения «Талибан», они были в курсе атаки американцев. Однако, как уверяют новые власти страны, США ставили своей целью ликвидацию террориста-смертника, планировавшего нападение на аэропорт. Правда, никаких доказательств в поддержку этой версии не приводится. Однако совершенно точно известно, что погибли мирные жители и дети.

Член политбюро движения «Талибан» Абдулхак Васик считает, что Вашингтон преувеличивает присутствие ИГ в стране. По его словам, США не имеют права совершать атаки на территории Афганистана.

«Мы подписали соглашение с американцами в Дохе по этому поводу, и этот удар противоречит соглашению. На основании соглашения им не разрешается вмешиваться в дела Афганистана после их вывода», — сказал он.

Ошибка Гани

Представитель «Талибана» Сухайль Шахин заявил, что экс-президент страны Ашраф Гани «совершил ошибку, внезапно покинув правительство», поскольку радикальные исламисты ждали мирной передачи власти.

В интервью Doha News он отметил, что Гани должен вернуть деньги, которые он забрал с собой во время бегства. Речь идет о 169 миллионах долларов.

Беспрепятственная эвакуация

Госдепартамент США опубликовал заявление, согласно которому представители Соединенных Штатов, Евросоюза, НАТО и еще нескольких десятков государств получили от «Талибана» гарантии того, что радикальное движение не станет препятствовать выезду из Афганистана иностранцев и граждан Исламской Республики, получивших специальное разрешение въехать в другие страны.

«Мы продолжим выдавать разрешение на въезд определенным афганцам, и у нас есть четкие ожидания и обязательства со стороны талибов в отношении того, что эти люди смогут попасть в наши страны», — говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам, что сотрудники посольства средиземноморской республики вернулись в здание диппредставительства после эвакуации и двухнедельного пребывания в аэропорту Кабула. По его словам, Анкара сохранит свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Ранее Турция эвакуировала гражданское население и войска из Афганистана, за исключением небольшой технической группы.

Раздельное обучение

Абдул Баки Хаккани, который недавно был назначен исполняющим обязанности министра высшего образования, заявил, что при новом правительстве аудитории для учащихся женского пола будут отделены от классов для мужчин. Он добавил, что для всех студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Хаккани также пообещал, что в ближайшее время университеты вновь откроют, а зарплаты преподавателям и сотрудникам министерства будут выплачены.

Таким образом, «Талибан» продолжает укреплять свои позиции в стране, пока в кабульском аэропорту завершается эвакуация иностранных и афганских граждан. При этом судьба воздушной гавани после вывода контингента стран НАТО решится в ближайшие дни. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Турция и Катар могут взять на себя техническую эксплуатацию аэропорта им. Хамида Карзая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Авиаудар США по Кабулу и блокада Панджшера: что произошло в Афганистане 29 августа
афганистан талибан дайджест панджшер
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