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Президент ЦАР Туадера принял верительные грамоты новых послов
Весь мир
Президент ЦАР Туадера принял верительные грамоты новых послов
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 29 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял верительные грамоты вновь прибывших послов иностранных государств.

Торжественная церемония прошла в столице республики — Банги. Три сотрудника внешнеполитических ведомств Нидерландов, Индии и Канады передали верительные грамоты национальному лидеру. Позиция руководства страны заключается в том, что тесное сотрудничество и благоприятная дипломатическая атмосфера позволят укрепить дружеские отношения с другими народами.

Событие проходит обычно один раз в несколько месяцев и знаменует официальное начало работы новых послов иностранных государств. Как правило, первое лицо приветствует гостей, а потом кратко беседует с ними.

Верительная грамота — это официальный документ, удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителем.

Ранее ФАН сообщал, почему лидер общественного движения ЦАР требует отставки посла Франции.

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