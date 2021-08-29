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Брат госпитализированного Владимира Бурдина сообщил о состоянии музыканта

  /   Обновлено: 29 августа 2021 22:15
Происшествия
Брат госпитализированного Владимира Бурдина сообщил о состоянии музыканта
Группа Вконтатке |«Владимир Бурдин - Вечно молодой, вечно пьяный»|  /  Дмитрий Шланг

Екатеринбург, 29 августа. Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в больницы в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин.

Музыкант госпитализирован в одну из клиник в Екатеринбурге. Врачи диагностировали поражение 80 процентов легких и подключили его к аппарату ИВЛ.

«Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось», — написал в соцсетях Тимофей Бурдин.

Группы «Смысловые галлюцинации» и «Пилот» исполняют песни, написанные Владимиром Бурдиным. Он также участвовал в создании первого коллектива. Музыкант также выпускает сольные альбомы и регулярно дает концерты.

Сообщение о госпитализации Владимира Бурдина ранее появилось на его странице в соцсетях. Представители музыканта объявили, что тот впал в кому.

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больница владимир бурдин интенсивная терапия
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