Брат госпитализированного Владимира Бурдина сообщил о состоянии музыканта

Екатеринбург, 29 августа. Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в больницы в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин.

Музыкант госпитализирован в одну из клиник в Екатеринбурге. Врачи диагностировали поражение 80 процентов легких и подключили его к аппарату ИВЛ.

«Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось», — написал в соцсетях Тимофей Бурдин.

Группы «Смысловые галлюцинации» и «Пилот» исполняют песни, написанные Владимиром Бурдиным. Он также участвовал в создании первого коллектива. Музыкант также выпускает сольные альбомы и регулярно дает концерты.

Сообщение о госпитализации Владимира Бурдина ранее появилось на его странице в соцсетях. Представители музыканта объявили, что тот впал в кому.