Власти ЦАР закупили оборудование для улучшения речного судоходства

Банги, 29 августа. Центральноафриканская Республика закупила земснаряд американской марки Dredge Ellicott 370 HP.

Эту многофункциональную технику планируется задействовать для углубления реки Убанги, что обеспечит бесперебойное судоходство в периоды засухи.

Кроме того, впоследствии агрегат можно задействовать на озерах, в обслуживании пристаней и навигационных каналов, укреплении пляжей и прибрежных районов, а также при восстановлении болот.

Церемония запуска земснаряда прошла в присутствии главы правительства страны Анри-Мари Дондра, министра транспорта и гражданской авиации Гонтрана Нджоно-Ахаба.

В начале 2021 года руководство ЦАР планировало восстановить один из самых важных портов страны — Зинга, который расположен на берегу реки Убанги, недалеко от границы с Конго. Тогда кризис и бесчинства боевиков на дорогах вынудили политиков искать новые возможности для перевозок. Ответ нашелся быстро — вода. За вводом объекта в эксплуатацию лично следит премьер ЦАР.

Ранее ФАН сообщал, что государство успешно выходит из транспортной блокады.