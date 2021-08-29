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Власти ЦАР закупили оборудование для улучшения речного судоходства
Весь мир
Власти ЦАР закупили оборудование для улучшения речного судоходства
Global Look Press  /  Ahmed Mostafa El Sheikh/dpa

Банги, 29 августа. Центральноафриканская Республика закупила земснаряд американской марки Dredge Ellicott 370 HP.

Эту многофункциональную технику планируется задействовать для углубления реки Убанги, что обеспечит бесперебойное судоходство в периоды засухи.

Кроме того, впоследствии агрегат можно задействовать на озерах, в обслуживании пристаней и навигационных каналов, укреплении пляжей и прибрежных районов, а также при восстановлении болот.

Церемония запуска земснаряда прошла в присутствии главы правительства страны Анри-Мари Дондра, министра транспорта и гражданской авиации Гонтрана Нджоно-Ахаба.

В начале 2021 года руководство ЦАР планировало восстановить один из самых важных портов страны — Зинга, который расположен на берегу реки Убанги, недалеко от границы с Конго. Тогда кризис и бесчинства боевиков на дорогах вынудили политиков искать новые возможности для перевозок. Ответ нашелся быстро — вода. За вводом объекта в эксплуатацию лично следит премьер ЦАР.

Ранее ФАН сообщал, что государство успешно выходит из транспортной блокады.

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