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Собянин поздравил российскую команду по пляжному футболу с победой на ЧМ
Общество
Собянин поздравил российскую команду по пляжному футболу с победой на ЧМ
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 29 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на домашнем чемпионате мира.

Собянин отметил, что российские спортсмены показали класс на домашнем стадионе и стали трехкратными чемпионами мира. Об этом Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В финале турнира мужская сборная России по пляжному футболу сыграла с командой Японии. Игра завершилась со счетом 5:2. В составе победителей забивали Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и дважды Юрий Крашенинников.

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