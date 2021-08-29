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Группу поляков задержали за разрушение забора на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:57
Происшествия
Группу поляков задержали за разрушение забора на границе с Белоруссией
podkarpacka.policja.gov.pl

Варшава, 29 августа. Польские пограничники задержали группу из 13 человек, пытавшихся разрушить заграждение на границе с Белоруссией. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Задержание проходило при участии сотрудников Пограничной стражи и бойцов Войска польского. Среди нарушителей 12 граждан Польши и один нидерландец. В Варшаве уточнили, что среди задержанных есть Бартош К. Вероятно, речь идет об участнике фонда «Открытый диалог», который возглавляет его супруга Людмила Козловская. Последняя является гражданкой Украины и ранее была депортирована из Евросоюза за нарушения финансовой деятельности фонда, выявленные Агентством внутренней безопасности Польши.

Польша ранее запустила строительство дополнительного забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией в рамках борьбы с незаконной миграцией. Высота заграждения составляет 2,5 метра.

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белоруссия польша задержание
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