Генетически измененные комары помогут Африке победить малярию

Ученые-генетики из крупного африканского концерна создают насекомых, которые в будущем вытеснят из природной среды обитания комаров — переносчиков малярии.

Ранее борьба с болотной лихорадкой на черном континенте заключалась в использовании обработанных инсектицидами противомоскитных сеток и обильного опрыскивания домов специальными ядами. Такой подход, вместе с эффективным лечением, частично снизил уровень заболеваемости, однако полностью проблему не решил.

К тому же в последние годы врачи сообщают о росте числа случаев заражения и одной из причин они называют устойчивость к отраве. В 2016 году сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что даже при разработке новых химикатов, к 2050 году 11 миллионов человек будут страдать от малярии.

Один из методов борьбы с комарами-переносчиками разрабатывает группа ученых из Буркина-Фасо, Ганы, Мали и Уганды. Они предлагают выпустить в природную среду запрограммированных насекомых, которых называют «защитниками». При спаривании с дикими особями они произведут потомство, которое будет либо неспособно к дальнейшему размножению, либо не сможет передавать плазмодии человеку.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В основе метода выведения лежит так называемый «генный драйвер», действующий в процессе воспроизводства. Именно он увеличивает вероятность передачи новых «функций» следующему поколению.

Таким образом, комары с измененным геномом могут захватить и заместить дикие популяции болезнетворных сородичей всего за несколько поколений даже в отдаленных местах.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей публиковала специальный репортаж о том, почему жители африканского континента боятся малярии.