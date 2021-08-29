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Житель ДНР был ранен при обстреле украинской армии окраин Донецка
Происшествия
Житель ДНР был ранен при обстреле украинской армии окраин Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 29 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа открыли огонь по территории поселка шахты «Трудовская». В результате инцидента ранения получил мирный житель.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что пострадавший гражданин 1962 года рождения был госпитализирован в городскую больницу номер 14. По предварительным данным, он получил осколочные ранения мягких тканей.

Ранее украинские силовики обстреляли из гранатометов несколько населенных пунктов ЛНР. Огонь велся с позиций поселка Орехово, подконтрольного ВСУ.

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