Житель ДНР был ранен при обстреле украинской армии окраин Донецка

Донецк, 29 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа открыли огонь по территории поселка шахты «Трудовская». В результате инцидента ранения получил мирный житель.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что пострадавший гражданин 1962 года рождения был госпитализирован в городскую больницу номер 14. По предварительным данным, он получил осколочные ранения мягких тканей.

Ранее украинские силовики обстреляли из гранатометов несколько населенных пунктов ЛНР. Огонь велся с позиций поселка Орехово, подконтрольного ВСУ.