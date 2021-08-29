Вашингтон, 29 августа. Решение администрации президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана значительно увеличило вероятность повторения терактов, схожих с катастрофой 11 сентября 2001 года.

Угроза новых террористических атак в Соединенных Штатах Америки «просто зашкаливает», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS. Политик еще никогда за свою жизнь не был так обеспокоен безопасностью страны, как сейчас.

«Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Число боевиков ИГ удвоилось. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября», — объяснил сенатор.

Вывод американских войск из Афганистана вовсе не завершил войну в Южной Азии. Властям США еще на протяжении 20 лет придется решать «проблемы из-за катастрофы в Афганистане».

Некомпетентность американского командования ранее привела к терактам в Кабуле. В результате взрывов погибли около 200 человек и 13 военнослужащих США.

1 Организация запрещена на территории РФ.