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Журналист и актер Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:52
Общество
Журналист и актер Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни
facebook.com  /  Алексей Лагутин

Москва, 29 августа. Причиной смерти телеведущего и актера Алексея Лагутина стала тяжелая болезнь. Он умер в возрасте 50 лет.

Информация о смерти журналиста стала известна из некролога, представленного на официальном сайте Одинцовского округа Подмосковья. Представители муниципалитета выразили свои соболезнования в связи со смертью Лагутина, назвав его творческим и радостным человеком.

«К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость», — говорится в сообщении.

Журналист работал на телевизионном канале «Одинцово», в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре «Комедианты». Зрители помнят Лагутина по программам «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение». Работу ведущим он совмещал со съемками в кино. Наиболее запоминающимися стали его роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

В минувшую субботу стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино Романа Громадского. Артист скончался в возрасте 80 лет в результате инсульта.

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кино журналист лагутин
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