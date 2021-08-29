Журналист и актер Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни

Москва, 29 августа. Причиной смерти телеведущего и актера Алексея Лагутина стала тяжелая болезнь. Он умер в возрасте 50 лет.

Информация о смерти журналиста стала известна из некролога, представленного на официальном сайте Одинцовского округа Подмосковья. Представители муниципалитета выразили свои соболезнования в связи со смертью Лагутина, назвав его творческим и радостным человеком.

«К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость», — говорится в сообщении.

Журналист работал на телевизионном канале «Одинцово», в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре «Комедианты». Зрители помнят Лагутина по программам «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение». Работу ведущим он совмещал со съемками в кино. Наиболее запоминающимися стали его роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

В минувшую субботу стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино Романа Громадского. Артист скончался в возрасте 80 лет в результате инсульта.