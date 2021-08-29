Регги-исполнитель Ли «Скретч» Перри умер в 85 лет в больнице Ямайки

Лусеа, 29 августа. Ямайский музыкант и регги-исполнитель Ли «Скретч» Перри скончался на 86 году жизни в госпитале. О смерти артиста сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.

Ли Перри родился 20 марта 1936 года в деревне Кендал на Ямайке. В юношестве, накопив достаточно денег на костюм и велосипед, будущий артист поехал покорять Кингстон. Он устроился на Studio One на должность мастера, а затем стал искателем талантов. Свою первую песню «Скретч» записал в 1963 году, но его хитом стал сингл Chicken Scratch 1965 года выпуска.

«Мои глубокие соболезнования семье, друзья и поклонникам легендарного звукозаписывающего продюсера и исполнителя Рейнфорда Хью Перри, известного как Ли «Скретч» Перри», — отметил в Twitter премьер Холнесс.

Перри успел поработать со многими известными исполнителями, в числе которых оказались Боб Марли и Макс Ромео. В 2002 году «Скретч» выиграл «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги. 29 августа 2021 года исполнителя не стало. Ему было 85 лет.

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