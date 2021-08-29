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Регги-исполнитель Ли «Скретч» Перри умер в 85 лет в больнице Ямайки

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:45
Общество
Регги-исполнитель Ли «Скретч» Перри умер в 85 лет в больнице Ямайки
ТАСС  /  imago

Лусеа, 29 августа. Ямайский музыкант и регги-исполнитель Ли «Скретч» Перри скончался на 86 году жизни в госпитале. О смерти артиста сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.

Ли Перри родился 20 марта 1936 года в деревне Кендал на Ямайке. В юношестве, накопив достаточно денег на костюм и велосипед, будущий артист поехал покорять Кингстон. Он устроился на Studio One на должность мастера, а затем стал искателем талантов. Свою первую песню «Скретч» записал в 1963 году, но его хитом стал сингл Chicken Scratch 1965 года выпуска.

«Мои глубокие соболезнования семье, друзья и поклонникам легендарного звукозаписывающего продюсера и исполнителя Рейнфорда Хью Перри, известного как Ли «Скретч» Перри», — отметил в Twitter премьер Холнесс.

Перри успел поработать со многими известными исполнителями, в числе которых оказались Боб Марли и Макс Ромео. В 2002 году «Скретч» выиграл «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги. 29 августа 2021 года исполнителя не стало. Ему было 85 лет.

Год назад, 28 августа, ушел из жизни талантливый актер Чедвик Боузман. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком толстой кишки. Коллеги звезды «Черной пантеры» почтили его память и посвятили множество постов в социальных сетях.

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