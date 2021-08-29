Петербургские спасатели локализовали возгорание в жилом доме Невского района

Санкт-Петербург, 29 августа. Сообщение о пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга поступило 29 августа в 21:03 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Инцидент произошел по адресу Народная улица дом 82. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что происходит горение одной из комнат в квартире жилого дома. В 21:27 усилиями 15 спасателей возгорание было локализовано.

Недавно при пожаре в Саратове погиб один человек. Он находился внутри горящего здания и задохнулся угарным газом.