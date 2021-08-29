Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 22:27
22:23
Весь мир
Власти ЦАР закупили оборудование для улучшения речного судоходства
22:15
Происшествия
Брат госпитализированного Владимира Бурдина сообщил о состоянии музыканта
22:01
Общество
Собянин поздравил российскую команду по пляжному футболу с победой на ЧМ
21:59
Спорт
Президент FIFA остался доволен организацией ЧМ по пляжному футболу в России
21:56
Происшествия
Группу поляков задержали за разрушение забора на границе с Белоруссией
21:56
Весь мир
Президент Сирии принял в Дамаске нового главу МИД Ирана
21:55
Весь мир
Генетически измененные комары помогут Африке победить малярию
21:52
Весь мир
В Саудовской Аравии задержали 60 тысяч мигрантов за неделю
21:51
Происшествия
Житель ДНР был ранен при обстреле украинской армии окраин Донецка
21:51
Политика
Сенатор-республиканец Грэм предупредил США об угрозе повторения 11 сентября
Все новости

Петербургские спасатели локализовали возгорание в жилом доме Невского района
Происшествия
Петербургские спасатели локализовали возгорание в жилом доме Невского района
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 29 августа. Сообщение о пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга поступило 29 августа в 21:03 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Инцидент произошел по адресу Народная улица дом 82. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что происходит горение одной из комнат в квартире жилого дома. В 21:27 усилиями 15 спасателей возгорание было локализовано.

Недавно при пожаре в Саратове погиб один человек. Он находился внутри горящего здания и задохнулся угарным газом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербургские спасатели локализовали возгорание в жилом доме Невского района
пожар мчс невский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru