Москва, 29 августа. Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал чемпионат по пляжному футболу в России лучшим в истории.

По его словам, три года назад было лучшее мировое первенство. Однако соревнования в России прошли на самом высшем уровне и почетно получают статус лучших в истории.

Россия одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу. В финале была обыграна сборная Японии со счетом 5:2.

Ранее футбольный эксперт Константин Осипов оценил лимит на легионеров в российском футболе. Он уверен, что его в срочном порядке нужно отменять.