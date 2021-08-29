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Президент FIFA остался доволен организацией ЧМ по пляжному футболу в России

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:59
Спорт
Президент FIFA остался доволен организацией ЧМ по пляжному футболу в России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 29 августа. Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал чемпионат по пляжному футболу в России лучшим в истории.

По его словам, три года назад было лучшее мировое первенство. Однако соревнования в России прошли на самом высшем уровне и почетно получают статус лучших в истории.

Россия одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу. В финале была обыграна сборная Японии со счетом 5:2.

Ранее футбольный эксперт Константин Осипов оценил лимит на легионеров в российском футболе. Он уверен, что его в срочном порядке нужно отменять.

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Джанни Инфантино пляжный футбол fifa
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