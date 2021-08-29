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Политолог Погребинский: США ищут нового президента Украины
Политика
Политолог Погребинский: США ищут нового президента Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Вашингтон рассматривает кандидатуры на пост нового президент Украины вместо Владимира Зеленского, который исчерпал свой потенциал. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский.

Эксперт предположил, что следующим президентом Украины станет депутат партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.После критических высказываний в адрес нынешнего главы государства он, скорее всего, будет исключен из парламентской фракции и начнет борьбу за президентское кресло самостоятельно. Политолог уверен, что Разумков получил поддержку Соединенных Штатов.

«Я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое. И им вполне подойдет Разумков», — констатировал Погребинский.

Директор юридических наук Иван Соловьев недавно попытался вспомнить достижения Зеленского в качестве президента Украины. По его словам, президент не смог ничем выделиться, кроме самолюбования.

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