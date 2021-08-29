Президент Сирии принял в Дамаске нового главу МИД Ирана

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял в Дамаске делегацию из Ирана, возглавляемую министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе дипломатической встречи они обсудили шаги, предпринятые обеими странами для расширения взаимного сотрудничества. На этом пути оба государства, находящихся под санкциями западных стран, уделяют пристальное внимание развитию экономических и торговых проектов.

Сирийский президент и иранский министр также поговорили о последних событиях, произошедшие в регионе. В частности, они коснулись темы Афганистана и влияния власти «Талибана»1 (запрещен в РФ) на безопасность и стабильность Ближнего Востока.

Telegram / SyrianPresidency

Абдоллахиян проинформировал Асада о результатах конференции «Сотрудничество и партнерство», состоявшейся недавно в Багдаде. На той встрече представители Ирака и Ирана утвердили свою солидарность во мнении о том, что конструктивное сотрудничество с другими странами должно быть основано на принципе невмешательства во внутренние дела партнеров.

#Iranian Foreign Minister @Amirabdolahian in a meeting with Speaker of the Council of Representatives of Iraq @AlHaLboosii expressed #Iran’s supports for early parliamentary elections in Iraq. pic.twitter.com/eC4aeVUBuC — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) August 29, 2021

Сирийский лидер отметил положительные стороны непрерывающегося союза между Дамаском и Тегераном. Он заявил, что совместная работа помогает в защите взаимных интересов и демонстрирует хорошие результаты в вопросах борьбы с терроризмом. При этом переговорщики подчеркнули свои намерения продолжать искоренение экстремизма и радикального исламизма из региона.

Сирия и Иран сохраняют дружественные связи и стараются поддерживать друг друга в условиях экономической блокады Запада. Такого рода дипломатические встречи, направленные на развитие совместных проектов в различных областях, происходят регулярно. Ранее этим летом Башар Асад уже принимал у себя иранскую делегацию. Во время той встречи обсуждалась тема развития совместных комитетов, разрабатывающих новые пути двустороннего партнерства.

1 Организация запрещена на территории РФ.