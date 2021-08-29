Минобороны Индии заявило о намерении модернизировать бронемашины БМП-2/2К Sarath

Нью-Дели, 29 августа. Боевые машины пехоты БМП-2/2К Sarath, стоящие на вооружении индийских ВС, получат ряд значительных улучшений в ходе модернизации. Об этом сообщили в минобороны Индии.

На данный момент известно, что работы по усовершенствованию характеристик БМП будут проводиться на индийских предприятиях. Изменения коснутся системы управления машин и их двигателей, которые заменят на более мощные. Также БМП будут оснащены командирским панорамным прицелом третьего поколения, тепловизионным прицелом наводчика и современной системой управления огнем.

Командование индийских войск объяснило необходимость модернизации тем, что в ночное время бронемашины «слепнут», а большинство прицельных приспособлений не соответствует современным условиям боя.

Ранее индийские аналитики EurAsian Times рассказали, как Соединенные Штаты могут лишиться ценного военного партнера из-за новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate, представленного специалистами Ростеха на авиасалоне МАКС-2021.