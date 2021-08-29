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Украинские силовики мешают работе беспилотников наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе
Армия
Украинские силовики мешают работе беспилотников наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе
lug-info.com  /  Марина Сулименко

Луганск, 29 августа. Украинские военные препятствуют работе мониторинговой службы ОБСЕ в районе поселков Золотое и Чабановка. Против их дронов были использованы средства радиоэлектронной борьбы.

О противоправных действиях ВСУ сообщили власти Луганской Народной Республики. Они отметили, что в районе населенного пункта Золотое бойцы 20-го батальона ВСУ развернули станцию «Буковель-АД», которая вносит помехи в работу беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ. В ЛНР считают, что украинские силовики таким образом скрывают от наблюдателей перемещение военной техники.

Власти республики также отметили, что та же мобильная группа «осуществляла подавление БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Чабановка».

Ранее представители республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) передали, что украинские силовики открыли огонь в районе Ореховки. При обстреле смертельное ранение получил боец Народной милиции ЛНР. Из гранатометов были обстреляны поселки Золотое-4 и Золотое-5.

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Луганск всу донбасс
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