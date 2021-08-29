В Китае рассказали, чем США грозит возвращение в строй «Адмирала Кузнецова»

Пекин, 29 августа. США будет не до смеха после ремонта и модернизации российского авианосца «Адмирал Кузнецов», считают военные эксперты из Китая.

Западные СМИ и различные аналитики зачастую делают единственный авианесущий корабль ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» предметом для нападок, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского ресурса Sohu. Они напомнили, что иностранное сообщество зачастую насмехается над кораблем за склонность к неисправностям, а также из-за столба густого черного дыма, который исходил из трубы авианосца во время одного из походов через Ла-Манш. Тем не менее Запад может сильно пожалеть об издевках над кораблем в скором времени, уверены журналисты.

«Адмирал Кузнецов», спущенный на воду еще в 1980-х годах, предназначался для нанесения ударов по скоплениям вражеских кораблей, объяснили аналитики. Они подчеркнули, что это единственный в мире авианосец, которому позволено заходить в акваторию Черного моря, что является его отличительной особенностью. На борту корабля не раз возникали неполадки, из-за чего на Западе часто подшучивают над ним.

Несколько лет назад на борту авианосца разразился пожар, причинивший «Адмиралу Кузнецову» существенный урон, напомнили авторы материала. Российское военное руководство могло попросту отказаться от ремонта корабля и забыть про него, но вместо этого Москва решила не только починить авианосец, но и усовершенствовать, отметили в Sohu. По словам специалистов, после модернизации окончательно исчезнет черный дым, над которым часто смеются иностранцы.

Ремонт и улучшение корабля станет не просто ответом РФ на критику зарубежных скептиков, но и доказательством статуса морской державы России, уверены аналитики. Кроме того, такое решение значительно сэкономит Москве средства, так как постройка нового аналогичного авианосца обошлась бы значительно дороже, чем восстановление «Адмирала Кузнецова». Резюмируя, журналисты рассказали, чем грозит США возвращение в строй этого корабля. По их мнению, Вашингтону после этого будет уже не до смеха.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, как удалось спасти «Адмирала Кузнецова» от Украины после распада СССР. По его словам, если бы в тот момент Россия лишилась бы корабля, то на отечественной палубной авиации можно было бы поставить крест.