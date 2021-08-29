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Появился тизер драмы о службе спасения 911 с Джейком Джилленхолом
Общество
Появился тизер драмы о службе спасения 911 с Джейком Джилленхолом
Global Look Press  /  AUG/face to face

Лос-Анджелес, 29 августа. Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube тизер драматического фильма «Виновный», главную роль в котором играет актер Джейк Джилленхол.

По сюжету события разворачиваются в диспетчерском центре 911. Оператор Джо Бейлер (Джейк Джилленхол) пытается спасти женщину от смертельной опасности. Вскоре герой понимает, что все не так, как ему показалось сначала.

Картину снял режиссер Антуан Фукуа, зрители знают его по блокбастерам «Великий уравнитель», «Тренировочный день» и исторической ленте «Король Артур». Автором сценария стал создатель нашумевшего «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто.

В «Виновном» также сыграли Пол Дано («Пленницы», «Человек-швейцарский нож»), Итан Хоук («Гаттака», «Перед рассветом»), Питер Скарсгард («Дитя тьмы», «Иллюзия полета») и другие артисты.

Ранее в Сети опубликовали тизер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», главную роль в которой исполнила звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Экранным возлюбленным актрисы стал Джек Фартинг.

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