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Стала известна дата жеребьевки полуфинала конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Армия
Стала известна дата жеребьевки полуфинала конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 29 августа. Команды первого и второго дивизиона, которые были допущены к полуфиналу конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр — 2021, в понедельник проведут жеребьевку.

Как рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по результатам жеребьевки команды будут определять цвет танка, на котором будут выступать на биатлоне, а также узнают номер своей дорожки.

Экипажи также должны будут провести подготовку танков к соревнованиям в музее АрМИ. Военнослужащие настроят прицельное оборудование, проверят исправность узлов и механизмов танка, как и техническую готовность боевой машины в целом.

Ранее сообщалось, что в Сербии в скором времени впервые стартует конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр. В церемонии открытия состязаний примет участие замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

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конкурс танковый биатлон жеребьевка арми-2021
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