Астрахань ожидает получить от Путина статус «Город трудовой доблести»

Астрахань, 29 августа. Власти Астраханской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Астрахани статус «Город трудовой доблести».

Это звание дается городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что город заслуживает такого статуса.

«Трудом астраханцев обеспечивалось бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях», — подчеркнул Бабушкин.

Жители Астрахани проявили героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города. Глава государства напомнил, что населенный пункт не зря носит звание «Город трудовой доблести».