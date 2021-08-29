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«ЦСКА» и «Вест Хэм» согласовали трансфер хорватского полузащитника Влашича
Спорт
«ЦСКА» и «Вест Хэм» согласовали трансфер хорватского полузащитника Влашича
pfc-cska.com  /  Пресс-служба ФК ЦСКА

Москва, 29 августа. Столичный ЦСКА и английский «Вест Хэм Юнайтед» договорились о переходе полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.

Игрок московского ЦСКА Никола Влашич подписал предварительный контракт с лондонским «Вест Хэмом». Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». По данным источника, в ближайшее время 23-летний полузащитник пройдет медицинский осмотр, после чего о сделке объявят официально.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, после чего красно-синие выкупили игрока. В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 30 миллионов евро.

Ранее сборная России по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира в Москве. В финале команда Михаила Лихачева переиграла Японию.

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