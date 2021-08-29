Президент Турции объявил о возобновлении работы посольства в Афганистане

Анкара, 29 августа. Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства напомнил, что дипмиссия ранее была размещена в аэропорту столицы Афганистана. Сотрудники посольства вернулись в свое здание 28 августа.

«Наши планы — продолжить наше дипломатическое присутствие в Афганистане», — рассказал политик.

Президент добавил, что Турция регулярно отслеживает ситуацию в Афганистане. По его словам, Анкара держит наготове варианты действий на различное развитие обстановки. Главным приоритетом является безопасность персонала посольства, подчеркнул политик.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции наладить отношения с Арменией. По его словам, сотрудничество должно быть основано на доверии.