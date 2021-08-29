Бурковский с любовью обратился к жене в честь годовщины свадьбы

Москва, 29 августа. Актер Андрей Бурковский трогательно поздравил свою супругу Ольгу с 13-й годовщиной свадьбы. Он с любовью публично обратился к жене в честь важной даты.

Бурковский посвятил годовщине пост на своей странице в Instagram. Актер назвал супругу невероятной хозяйкой и красоткой. Артист отметил, что они с женой давно вместе, но в 2021 году им так же хорошо вдвоем, как было в 2002, 2006, 2008 и в другие годы.

По мнению Бурковского, лучше всего о его отношениях с супругой говорят их прекрасные дети. Сейчас актер и его жена не могут представить, что когда-то у них не было сына и дочери. Артист назвал детей продолжением родителей и отметил, что мальчика и девочку согревает всеобъемлющая любовь отца и матери.

«Ну, что моя гагуся… С нашим днем, люблю… Надевай фату, открывай шампанское, съемки рядом с домом, буду быстро», — завершил поздравление Бурковский, поставивший в конце поста три красных сердца.

Свадьба актера состоялась 29 августа 2008 года. Почти через четыре года после бракосочетания на свет появился сын пары Максим, а в 2013 году у супругов родилась дочь Алиса.

Ранее Бурковский поделился воспоминаниями о покойном Эмиле Вернике. Актер признался, что считал скончавшегося режиссера хорошим другом.