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Двое военнослужащих ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе
Армия
Двое военнослужащих ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 29 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают практику хаотичного минирования территории Донбасса, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Два бойца ВСУ после подрыва на собственном минном поле были госпитализированы с тяжелыми травмами в госпиталь города Северодонецк, сообщил офицер.

«От нашего источника стало известно, что во время проведения инженерных работ по оборудованию позиций в районе населенного пункта Луганское на минах подорвались двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ», — сообщил Филипоненко.

По его словам, новые мины в районе Луганского были установлены бойцами 59-й бригады ВСУ без внесения соответствующих изменений в карты минных полей что и привело к потерям в рядах украинских военнослужащих. Ранее стало известно, что подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ в районе Донецка и Горловки.

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ЛНР всу мины
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