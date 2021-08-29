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Жительница Заполярья вырастила огромный арбуз в суровых климатических условиях

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:58
Общество
Жительница Заполярья вырастила огромный арбуз в суровых климатических условиях
pixabay.com  /  congerdesign

Кандалакша, 29 августа. Вырастить арбуз в суровых климатических условиях севера непросто, однако это удалось сделать жительнице Кандалакши, сообщил глава района Михаил Павлов.

Галина Валетова вырастала огромный арбуз и стала победителем конкурса «Чудо северной природы» в номинации «Необычный урожай». Первые места в номинациях «Дачная композиция» и «Цветочный хоровод» заняли Галина и Петр Рябый и Елизавета Колегова соответственно, рассказал Павлов.

«Помимо этого, все желающие смогли попробовать варенье, приготовленное руками кандалакшских хозяюшек и посетить тематические площадки», — отметил глава района.

На Кубани фермер смог вырастить огромную тыкву весом в 400 кг. Побеги овоща раскинулись на 150 кв метров. Ежедневно тыква набирает более десяти килограммов. Этому способствует правильный уход, рассказал фермер в комментарии Федеральному агентству новостей. Многое также зависит от семян и их потенциала.

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