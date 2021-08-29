Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине

Москва, 29 августа. Давление на СМИ при президенте Украины Владимире Зеленском увеличилось. Хотя до этого лидер говорил о противоположном, заявил журналист Кирилл Вышинский.

В беседе с представителями российских изданий Вышинский ответил ответил на вопрос о свободе слова на Украине. По его мнению, на территории государства ее не существует.

«Какая на Украине может быть свобода слова, если там закрывают телеканалы не по решению суда?» — отметил исполнительный директор агентства «Россия сегодня».

Вышинский признался, что не понимает сложившейся на Украине ситуации. До вступления в должность главы государства Зеленский указывал на неприемлемость вмешательства в работу СМИ. Однако в реальности наблюдается совершенно противоположная картина, подчеркнул журналист.

Ранее Кирилл Вышинский рассказал, что все беды на Украине начались после первого Майдана. Тогда в стране произошла резкая смена обстановки, пояснил он.