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Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
Политика
Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 29 августа. Давление на СМИ при президенте Украины Владимире Зеленском увеличилось. Хотя до этого лидер говорил о противоположном, заявил журналист Кирилл Вышинский.

В беседе с представителями российских изданий Вышинский ответил ответил на вопрос о свободе слова на Украине. По его мнению, на территории государства ее не существует.

«Какая на Украине может быть свобода слова, если там закрывают телеканалы не по решению суда?» — отметил исполнительный директор агентства «Россия сегодня».

Вышинский признался, что не понимает сложившейся на Украине ситуации. До вступления в должность главы государства Зеленский указывал на неприемлемость вмешательства в работу СМИ. Однако в реальности наблюдается совершенно противоположная картина, подчеркнул журналист.

Ранее Кирилл Вышинский рассказал, что все беды на Украине начались после первого Майдана. Тогда в стране произошла резкая смена обстановки, пояснил он.

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