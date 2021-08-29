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Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:54
Происшествия
Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Чебоксары, 29 августа. Несчастный случай с молодой девушкой произошел на улице Гладкова. Жительница города разбилась при падении из окна жилого дома.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые обнаружили тело погибшей под окнами. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть 21-летней девушки.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также опрашивают всех возможных свидетелей. После этого будет принято процессуальное решение.

Еще один несчастный случай произошел с жителем Читы. Мужчина, проживающий в одном из домов на улице Кастринской, упал с высоты пятого этажа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

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