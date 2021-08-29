Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского

Улан-Удэ, 29 августа. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным предоставить результаты расследования уголовного дела в отношении экс-сотрудника МВД из Бурятии.

Бывшего правоохранителя ранее признали виновным в нападении на человека, а также в краже квадроцикла. Мужчина подал жалобу на свой приговор, но апелляционный суд оставил принятое решение без изменений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Полицейский лишился свободы на три года. Родственник 23-летнего осужденного в социальных сетях утверждает, что его брат не виновен. Расследование дела продолжается.

Бастрыкин ранее поручил проверить рассекреченные факты казней мирных жителей во время Великой Отечественной войны, сообщал ФАН.