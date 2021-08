Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге

Хельсинки, 29 августа. Российские войска тестируют транспортные возможности портов в Финском заливе перед началом масштабных учений «Запад-2021». Погрузку военной техники в порту заметили финские СМИ.

Финское издание Verkkouutiset сообщило, что силы Западного военного округа проводят спецучения в Финском заливе, в ходе которых отрабатывается погрузка войск и техники на гражданские корабли. По информации Минобороны РФ учения по логистике проходят в портах в Выборге и Усть-Луге, здесь военные загрузят вооружения на гражданские корабли. Процесс размещения спецтехники на контейнеровозе «Холморы» при этом попал в объектив финских журналистов.

Here are some pictures of the civilian freighters being loaded with trucks, BM-21 MRLS and T-72B3 obr 2016 tanks in the port of Viipuri, 20km from the Finnish border.

Close protection provided by combat boat.#Zapad2021 #zapad21 #Russia https://t.co/pxd1x4aSgn pic.twitter.com/nfzIZjUY8q