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Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
Пресс-служба Западного военного округа

Хельсинки, 29 августа. Российские войска тестируют транспортные возможности портов в Финском заливе перед началом масштабных учений «Запад-2021». Погрузку военной техники в порту заметили финские СМИ.

Финское издание Verkkouutiset сообщило, что силы Западного военного округа проводят спецучения в Финском заливе, в ходе которых отрабатывается погрузка войск и техники на гражданские корабли. По информации Минобороны РФ учения по логистике проходят в портах в Выборге и Усть-Луге, здесь военные загрузят вооружения на гражданские корабли. Процесс размещения спецтехники на контейнеровозе «Холморы» при этом попал в объектив финских журналистов.

«Во время холодной войны норвежские стратеги рассматривали возможность использования торговых судов в ходе проведения советской наступательной операции против нашей страны», — напомнили в Verkkouutiset.

При этом учения подобного назначения в России проводят впервые. Не исключено, что в Минобороны РФ вдохновились опытом Китая, который недавно отрабатывал применение гражданских судов для перевозки войск и для этих целей военные использовали автомобильный паром.

Ранее командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард выступил с заявлением по поводу совместных российско-китайских учений и заявил, что подобный тандем это «еще хуже», чем противостояние Москве в годы холодной войны.

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россия финляндия учения запад-2021
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