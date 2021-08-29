Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд

Канберра, 29 августа. Вероятный источник космического излучения удалось обнаружить астрономам из национального университета Нагоя в Австралии.

Специалисты применили новый подход к количественной оценке космических лучей. Команда ученых полагалась на данные, полученные благодаря стереоскопической системе высоких энергий гамма-обсерватории. Наблюдения заставили экспертов предположить, что ускоряемые сверхновыми звездами частицы взаимодействуют с протонами в межзвездной среде, создавая мощные гамма-лучи.

Такой метод можно использовать в исследованиях большинства сверхновых звезд. Однако реализовать идею невозможно без международного сотрудничества, подчеркнули ученые. Понимание происхождения межзвездной системы поможет лучше изучить эволюцию галактик.

Потенциально обитаемую планету удалось обнаружить астрономам из Чили. Объект расположен в созвездии Летучей Рыбы.