Москва, 29 августа. Арбуз является крайне полезной для здоровья ягодой, однако его употребление может быть опасным для некоторых людей, заявила врач Ольга Шарапова.

Известно, что мякоть арбуза является отличным средством утоления голода и жажды. Кроме того, эта ягода — отличный источник витаминов и микроэлементов, добавила главврач врач ГКБ имени В. В. Виноградова.

По словам Шараповой, этот плод содержит витамины А, группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий. Арбузная диета помогает почистить печень и почки от шлаков и токсинов, пишет «Московский комсомолец».

«В ограниченном количестве употреблять арбуз следует людям с диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом или аденомой предстательной железы. Не рекомендуется и при патологии сердечно-сосудистой системы», — заявила Шарапова.

Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников назвал голубую жимолость одной из наиболее важных для укрепления иммунитета ягод. Этот продукт, по его словам, богат витаминами и микроэлементами, а также может считаться рекордсменом по количеству антиоксидантов, которые помогают замедлить старение.