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Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
pixabay.com  /  grantour

Москва, 29 августа. Арбуз является крайне полезной для здоровья ягодой, однако его употребление может быть опасным для некоторых людей, заявила врач Ольга Шарапова.

Известно, что мякоть арбуза является отличным средством утоления голода и жажды. Кроме того, эта ягода — отличный источник витаминов и микроэлементов, добавила главврач врач ГКБ имени В. В. Виноградова.

По словам Шараповой, этот плод содержит витамины А, группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий. Арбузная диета помогает почистить печень и почки от шлаков и токсинов, пишет «Московский комсомолец».

«В ограниченном количестве употреблять арбуз следует людям с диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом или аденомой предстательной железы. Не рекомендуется и при патологии сердечно-сосудистой системы», — заявила Шарапова.

Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников назвал голубую жимолость одной из наиболее важных для укрепления иммунитета ягод. Этот продукт, по его словам, богат витаминами и микроэлементами, а также может считаться рекордсменом по количеству антиоксидантов, которые помогают замедлить старение.

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