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Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
 /  Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

Волгоград, 29 августа. На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград 30-летний мотоциклист врезался в КамАЗ и чудом остался жив. Полиция по факту ДТП инициировала проверку.

По данным правоохранителей, водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Саратова в Волгоград и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. Пилот отделался травмами.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. О его текущем состоянии информации пока нет.

Авария с грузовиком на трассе Краснодар — Верхнебаканский привела к гибели трех человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

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