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Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:49
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
baykardefence.com  /  BAYKAR

Анкара, 29 августа. Армия Турции получила в свое распоряжение новый беспилотник, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония передачи новинки в войска состоялась в Текирдаге. Трансляция велась через аккаунт Эрдогана в социальной сети Twitter. Вооруженные силы Турции получили тяжелый ударный БПЛА Bayraktar Akinci. Глава государства выступил с речью, в которой указал на темпы разработки новых дронов турецкими инженерами.

Турция ранее только закупала подобные вооружения за границей, теперь Анкара способна самостоятельно производить необходимые средства для нужд армии, подчеркнул Эрдоган в ходе своей речи. С появлением Akinci Турция стала третьей страной, имеющей такие беспилотные средства, добавил он.

Американские аналитики ранее обратили внимание на российский тяжелый ударный дрон С-70 «Охотник». Он способен стать серьезной угрозой для НАТО, считают эксперты. БПЛА может действовать в тандеме с истребителем Су-57, самостоятельно нацеливаться на объекты и нести до двух тонн боеприпасов.

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