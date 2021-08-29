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Космонавт Олег Новицкий снял с МКС надвигающийся на США ураган «Ида»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:44
Общество
Космонавт Олег Новицкий снял с МКС надвигающийся на США ураган «Ида»
Telegram  /  Роскосмос

Москва, 29 августа. Российский космонавт Олег Новицкий сумел сфотографировать с борта Международной космической станции движение урагана «Ида».

Фотография опубликована в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Космонавт оставил свой комментарий к снимку.

«Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом «Ида»... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч», — отметил Новицкий.

Согласно сообщениям, ураган «Ида» образовался в Атлантическом океане. Он усилится до четвертой, высшей, категории, когда окажется у побережья Соединенных Штатов в Луизиане.

Ранее сообщалось, что непогода, спровоцированная «Идой» уже обрушилась на территорию Кубы. Ураган прошел над островом Хувентуд 27 августа. Затем он вновь оказался над самой западной частью государства. Там наблюдались сильный дождь и штормовой ветер.

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роскосмос фото ураган новицкий ида
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