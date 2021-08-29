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Премьер-министр Ливии подтвердил факт проникновения в страну 10 тысяч террористов

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:04
Весь мир
Премьер-министр Ливии подтвердил факт проникновения в страну 10 тысяч террористов
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 29 августа. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба обвинил Тунис в экспорте терроризма в Ливию. Об этом сообщает издание Al Hadath.

Во время выступления перед журналистами глава кабмина резко отреагировал на заявления со стороны республики, которая закрыла границы, опасаясь проникновения сотен экстремистов, базирующихся на западе североафриканского государства. По его словам, не Триполи отправляет, а в него прибывают боевики из-за рубежа.

Абд аль-Хамид Дабиба указал на факт проникновения в Ливию нескольких тысяч боевиков.

«Подтверждаю въезд 10 000 террористов в Триполи, особенно из соседних стран. Среди них ливийцев можно по пальцам пересчитать», — сказал премьер.

Глава ПНЕ направил делегацию в республику, чтобы прояснить позицию Ливии и договориться с правительством президента Каиса Саида относительно «этого странного обвинения».

«Если Тунис хочет построить с нами подлинные и честные отношения, необходимо уважать соседние страны. Мы стали нечувствительны к международным играм и не можем смириться с повторением предыдущих сцен, когда над ливийцами можно смеяться», — сказал он.

Замечания Аль-Дабибы прозвучали в ответ на сообщения арабских СМИ, что сотни экстремистских элементов в Ливии готовятся въехать в соседнюю страну для совершения терактов и убийств. Позже министр иностранных дел Туниса Осман аль-Джаранди заявил, что решение закрыть границу связано с рекомендациями минздрава по борьбе с распространением COVID-19, а не из соображений безопасности.

Признание факта проникновения боевиков на территорию страны премьер-министром ПНЕ подтверждает выводы исследования российских социологов. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее опубликовал документальный фильм, рассказывающий о формировании террористического хаба на юге североафриканского государства.

Премьер-министр Ливии подтвердил факт проникновения в страну 10 тысяч террористов
Prt Scr vk.com  / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

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террористы ливия тунис фзнц
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