Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире

Алжир, 29 августа. Североафриканская республика примет саммит на уровне глав внешнеполитических ведомств. Стороны обсудят ливийское урегулирование.

Встречи министров иностранных дел пройдут 30 и 31 августа. Участие в мероприятии примут делегации из Египта, Туниса, Ливии, Судана, Чада и Нигера. Планируется, что в Алжир также приедут спецпосланник генерального секретаря ООН и представитель Африканского союза.

Конференция ограничена соседними странами, непосредственно заинтересованными в стабильности североафриканского государства. Она направлена на то, чтобы помочь Триполи найти мирное политическое решение кризиса.

На этой неделе министерство иностранных дел переходного Правительства национального единства анонсировало подготовку к саммиту. В ведомстве уточнили, что на мероприятии обсудят инициативу по обеспечению стабильности в регионе, выдвинутую на Второй берлинской конференции в июне 2021 года.

Повестка дня предстоящей встречи в Алжире включает шесть основных пунктов. Главным из них является организация и проведение плебисцита в установленный срок в конце текущего года. Помимо этого, министры рассмотрят пути преодоления препятствий и разногласий между ливийскими сторонами, а также создание нового механизма на поствыборный период.

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Ожидается, что мероприятие подтвердит важность роли соседних стран и Африканского союза в установлении мира в Ливии. Оно поспособствует усилению координации для достижения взаимопонимания, которое убережет Триполи от негативного сценария.

В конце июля президент республики Абдельмаджид Теббун объявил о готовности помочь соседнему государству в разрешении многолетнего кризиса. Это произошло во время визита в Алжир главы Президентского совета Ливии Мухаммада аль-Манфи.

Теббун заявил, что выборы являются окончательным решением проблемы в братской стране. Они дадут легитимность законодательной и исполнительной власти.