Москва, 29 августа. Мужская сборная России по пляжному футболу третий раз в истории выиграла планетарное первенство.

Финальный матч 11-го чемпионата мира по пляжному футболу завершился в Москве 29 августа. Сборная России одержала победу над японской национальной командой. Финальный матч закончился со счетом 5:2. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, оформивший дубль.

В матче за третье место Швейцария переиграла Сенегал. Примечательно, что сборная России по пляжному футболу в третий раз стала победителем планетарного первенства. До этого команда выигрывала турнир в 2011 и 2013 годах.

Ранее сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в полуфинале планетарного первенства. Встреча закончилась победой команды Михаила Лихачева в серии послематчевых пенальти.