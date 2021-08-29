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Сборная России по пляжному футболу разгромила японцев и в третий раз выиграла чемпионат мира

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:52
Спорт
Сборная России по пляжному футболу разгромила японцев и в третий раз выиграла чемпионат мира
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 29 августа. Мужская сборная России по пляжному футболу третий раз в истории выиграла планетарное первенство.

Финальный матч 11-го чемпионата мира по пляжному футболу завершился в Москве 29 августа. Сборная России одержала победу над японской национальной командой. Финальный матч закончился со счетом 5:2. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, оформивший дубль.

В матче за третье место Швейцария переиграла Сенегал. Примечательно, что сборная России по пляжному футболу в третий раз стала победителем планетарного первенства. До этого команда выигрывала турнир в 2011 и 2013 годах.

Ранее сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в полуфинале планетарного первенства. Встреча закончилась победой команды Михаила Лихачева в серии послематчевых пенальти.

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россия япония пляжный футбол финал ЧМ-2021
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