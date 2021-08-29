Интервальное голодание и отказ от ряда продуктов снижают риск развития рака

Москва, 29 августа. Снизить риск развития рака и сердечных заболеваний можно, придерживаясь нескольких простых привычек. Подробнее о них рассказал доктор Дэвид Синклер.

Прежде всего нужно перейти на интервальное голодание. Продержавшись некоторое время без пищи, человек поспособствует активизации в организме генов долголетия. Благодаря этому тело начнет самостоятельно бороться со старением, подчеркнул Дэвид Синклер.

К тому же следует сократить количество потребляемых продуктов, содержащих в большом количестве сахар. Нужно минимизировать все, что содержит углеводы. Такие продукты оказывают негативное влияние на весь организм. Низкоуглеводная диета способна продлить долголетие. По возможности следует употреблять больше зеленых овощей. К тому же важно позаботиться о приеме антиоксидантов. Например, это могут быть специальные добавки.

Американские ученые ранее рассказали, как избавиться от стресса. Прогулки в лесу — бюджетный способ привести свою нервную систему в порядок. Многие современные молодые люди и девушки любят пешие прогулки на свежем воздухе. Так им удается достичь гармонии, отмечают исследователи.