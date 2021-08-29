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Моряки Севфлота спасли подводников с тонущей субмарины на учениях в Баренцевом море
Армия
Моряки Севфлота спасли подводников с тонущей субмарины на учениях в Баренцевом море
пресс-служба Минобороны РФ

Североморск, 29 августа. Военнослужащие Северного флота РФ завершили в Баренцевом море учения по спасению команды подводников с условно затонувшей субмарины. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Согласно информации пресс-службы СФ, в маневрах были задействованы водолазное судно «ВМ-277», корабль «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, авиация объединения ВВС и ПВО, а также дизель-электрическая подводная лодка.

Отмечается, что вся операция по условной доставке подводников с борта «затонувшей» субмарины, находившейся на глубине 50 метров на спасательный аппарат заняла несколько часов. В результате АС-34 успешно завершил работы под водой и вернулся на борт корабля-носителя.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Северный флот провел важные исследования в Арктике в рамках совместной работы с Русским географическим обществом (РГО). По его словам, военные моряки совместно с РГО участвуют в комплексной экспедиции «Помни войну». В этом году также планируется реализация очередного этапа историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

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учения северный флот баренцево море
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